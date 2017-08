Tilsa Lozano: "Milett Figueroa recuerda mi pasado, pero no el suyo"

Tilsa Lozano no toleró que Milett Figueroa le recordara su pasada con el Loco Vargas. Asimismo, le aclaró que sí tiene talentos para estar en televisión.

“En calidad de jurado de un programa no puedo ponerme a la altura de una mocosita malcriada. Uno de mis talentos es poder hilar 5 palabras sin que mi hermano me diga qué tengo de hablar. Otro es que mi personaje no se comió a mi persona”, indicó Tilsa a Espectáculos.

Tilsa Lozano le aclaró a Milett Figueroa que sí tiene talentos. (Video: Latina)

“No es que yo me senté y se me ocurrió hablar, a mi me preguntaron y respondí”, señaló la exconejita, resaltando que sus comentarios hacia Milett no son subjetivos.

Asimismo, aclaró que así como Figueroa recuerda su pasado con el Loco Vargas, ella también debe recordar “la larga lista de hombres” con quienes ha sido involucrada.

Tilsa Lozano le recuerda su pasado a Milett Figueroa. (Video: Latina)

“Cuando dos personas no tienen recursos atacan o lloran. Yo no he perdido la memoria, pero ella sí. Se olvida toda la lista de hombres con la que la han relacionado. Si me quiere recordar al Loco Vargas, ella está fregada por ahí”, remarcó.

Finalmente, resaltó que Milett puede decir que canta, pero es exconejita quien tiene tres hits que suenan en varios países.