Tilsa Lozano a Milett Figueroa: “Lo más fácil es victimizarse y llorar”

Milett Figueroa protagonizó un emotivo momento en El Gran Show luego que rompiera en llanto al intentar defender a Patricio Quiñones de Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano manifestó a las cámaras de América Espectáculos que no creía en las lágrimas de Milett Figueroa y sostuvo que no siempre se ha referido a su pareja.

“Bueno a veces cuando uno tiene palabras para defenderse lo más fácil es victimizarse y llorar. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, puede ser que sea verdad que te duela, pero no me vas a decir que siempre he hablado de la pareja, es la primera vez que me refiero a él”, sostuvo el nuevo jurado de El Gran Show.

Asimismo, la exvengadora se refirió a la incomodidad que mostró Milett al saludarla. “Lo cortés no quita lo valiente, yo nunca he sido malcriada con nadie siempre que me he encontrado con alguien lo he saludo. Ya va aprender con los años que tiene que mantener la postura”, manifestó.