Tilsa Lozano: Miguelón por primera vez se refirió al Loco ‘Vargas’ ¿Qué dijo?

Tilsa Lozano visitó el programa de La Chola Chabuca y fue sorprendida con la presencia de Miguel Hidalgo, padre de su hija. La modelo al ver ingresar a su pareja al set no pudo evitar emocionarse.

Miguelón sostuvo que esta vez hizo una excepción y decidió aparecer en televisión nacional para decirle a la popular ‘Tili’ que no está sola e incluso se animó hablar de matrimonio.

Pero no pudo evitar las preguntas incomodas, pues la ‘Chola Chabuca’ le consultó si es que lo fastidian con Juan Manuel Vargas y él respondió así:

“Bueno seguramente, en realidad, no tengo tiempo que perder en cosas tan absurdas. Mi relación con ‘Tili’ comenzó el 5 de febrero del 2015 de ahí para atrás no me interesa, no voy a estar pensando en algo que pasó hace cinco años. Tengo 35 años, tengo tiempo que perder en pensar que a mi familia no le falte nada y construir una familia”.

Tilsa Lozano se emocionó con la presencia de Miguel Hidalgo (Video: América TV)

