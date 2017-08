Tilsa Lozano llora al hablar de Evelyn Vela y su delicado momento

Tilsa Lozano se quebró al referirse sobre Evelyn Vela, quien fue detenida en el aeropuerto de Miami y ahora investigada por presuntamente intentar ingresar dólares falsos a los Estados Unidos.

“(Estoy así) porque soy mamá, porque me parece una situación muy delicada. Me da mucha pena. No hay forma de darle fuerzas y comunicarse con ella”, dijo Tilsa Lozano con el llanto contenido.

“Que sea fuerte. Creo que ella ha pasado algo que puede ser lo más doloroso, como lo es perder un hijo. Si superó eso, puede pasar todo”, añadió a las cámaras de América Televisión.

Asimismo, aclaró que jamás se refirió a Melissa Klug cuando habló que muchos “se lavan las manos”.

“Cuando dije “lavarse las manos”, nunca me referí a Melissa. Lo dije porque muchas veces cuando uno tiene un problema los “amigos” salen corriendo y te quedan solo algunos, además de la familia”, sostuvo.