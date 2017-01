¿Tilsa Lozano llamó "patética" a Blanca Rodriguez?

¡Una guerra de nunca acabar! A Tilsa Lozano no la suelta el pasado. Pues ahora que se supo que Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas llegará a Perú fue consultada por la prensa sobre este acontecimiento.

La conductora de Amor de Verano sostuvo que es un tema ya pasado del cual le parece patético hablar. Asimismo, se negó a referirse a los rumores que indican que ella y Juan Manuel Vargas mantendrían comunicación desde que el futbolista llegó a nuestro país.

“Mi amor, yo te voy a explicar una cosa, ese tema ya pasó hace cuatro años, hablar del tema es patético. Baby yo no me doy aludida por nada, yo no puedo hablar”, sostuvo la popular Tili a las cámaras de “Cuéntamelo Todo”.

¿Tilsa Lozano respondió a rumores que indican que mantiene comunicación con Juan Manuel Vargas? (Foto: Video ATV )

Por otro lado, Vanessa Ciurlizza, la mejor amiga de Blanca Rodríguez, le mandó este mensaje a Tilsa Lozano. “Hay cosas que en su momento se manejaron muy feo y que tuvieron repercusión no solo en ella, sino en sus hijos, en la familia… sus hijos no son chiquitos, son grandes, ya se dan cuenta de muchas cosas, ahora que uno tiene hijos tiene que darse cuenta de que eso lastima y las lágrimas de los niños son karma de por vida”, sostuvo.