Tilsa Lozano llama "atorrante" a Milett Figueroa y descarta reconciliación con modelo

En la última gala de El Gran Show, Tilsa Lozano le dio un 9 a Milett Figueroa por su presentación y todos creyeron que se trataría de la reconciliación entre ambas modelos. No obstante, la ex Vengadora dejó en claro lo que piensa de ‘Milechi’ con un duro calificativo.

“Yo no quiero quedar bien con nadie. Si me preguntas por ella es lo que siempre pienso: me parece una atorrante, que no es humilde y es lo mismo que digo de Yahaira”, dijo Tilsa Lozano para las cámaras de América Espectáculos.

“Sin embargo me parece que esta vez se integró bien. Se lo recalqué la vez pasada que hizo un trío. Ella en individual baila bien, pero no se sabe integrar con sus bailarines. En la última vez sí lo supo hacer”, añadió la modelo.