Tilsa Lozano hizo esta inesperada confesión sobre Juan Manuel Vargas

¡No se quedó callada! La siempre polémica Tilsa Lozano señaló que hablar de Juan Manuel Vargas no le suma a su vida artística y personal puesto que está más que feliz al lado de su pareja. Asimismo, la ‘vengadora’ tildó de “huachafada” el color rubio que luce hoy en día el futbolista en el cabello.

Al ser consultada sobre las recientes declaraciones de Blanca Rodríguez, quien aseguró que Juan Manuel nunca se ‘contaminó’ y que siempre la amó, la ‘vengadora dijo lo siguiente: “No me afecta nada de eso, es algo que pasó hace más de 4 años. Además, hay cosas más importantes en el país, como la situación de los huaicos e inundaciones. Mi vida sigue siendo feliz con mi pareja y mi hija, sigo trabajando. Yo ya dejé ese tema, a mí no me ven hablando de ellos”.

“No pienso en ellos, ni los analizo. Ellos saben cómo juegan sus fichas, pueden hacer lo que quieran. A mí eso no me suma, no lo necesito”, agregó Tilsa Lozano.

Posteriormente, fue consultada por el pelo rubio que ahora luce Juan Manuel Vargas. “Solo tengo ojos para mi marido y espero que nunca se haga una huachafada en la cabeza”, finalizó.