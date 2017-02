Tilsa Lozano: esto es lo que respondió sobre la supuesta ruptura de su relación

Luego que surgieras especulaciones sobre una ruptura entre Tilsa Lozano y el padre de su hija, la modelo y conductora de televisión salió al frente para aclarar este tema.

La guapa animadora indicó que se trata solo de rumores, incluso se animó a sus detractores que hablen con pruebas. “Todo está muy bien, estamos tranquilos tenemos una relación con cosas buenas y con cosas malas, tenemos una bella hija”, indicó Tilsa Lozano, quien destacó que se trata solo de “rumores” y los toma “deportivamente”.

“Ya nos han separado como 20 veces, pero seguimos firmes”, acotó la exconejita de Playboy, quien tuvo el apoyo de Martin Hidalgo. “¿Cómo estamos? bien, ¿separados? eso lo inventan ustedes”, dijo escuetamente.

“Lo que pasa es que a Miguel no le gustan las cámaras, no voy a darle un chape para que me crean, no lo necesitamos”, señaló Lozano.

