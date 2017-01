Tilsa Lozano: esto dijo tras la polémica foto de Blanca Rodríguez

Tilsa Lozano, fue consultada por la polémica fotografía donde aparece Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas, dando de lactar a su bebé. Durante el programa “Amor de Verano”, pasaron una pequeña nota hablando de esta imagen.

Ante la pregunta de Ernesto Jiménez sobre esta peculiar fotografía, Tilsa solo atinó a decir que darle de lactar a tu hijo es una experiencia maravillosa.

“Me da ternura. Hace un año he sido mamá y no hay nada más lindo que darle de lactar a tu hijo. Esa conexión, ese momento. No existe más nada en el mundo que ese momento de estar con tu bebito. Estoy muy feliz por ellos (Blanca y Juan Manuel)”, expresó la modelo tras ver las imágenes.

Hace unos días, Blanca Rodríguez, la pareja de Juan Manuel “El Loco” Vargas, compartió una foto en su cuenta de Instagram donde la vemos dando de lactar al menor de sus hijos.

“Dejando de lado que se me ve la te…, que tengo ojeras y muchos días sin dormir más de 2 horas (muchos años mejor dicho) este es nuestro momento, esto es magia, él es feliz y yo más. Mi Amor. Mi leoncito. Mi tragón. Te amo. Nuestro momento”, escribió Blanca Rodríguez en dicha red social.

Esto dijo Tilsa Lozano tras la polémica foto de Blanca Rodríguez donde aparece el bebé de ‘Loco’ Vargas. (Foto: Captura)