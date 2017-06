15 de junio del 2017 - 16:06

Tilsa Lozano dijo esto sobre sesión de fotos de Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez volvieron hacer noticia luego que protagonizaran una tierna sesión de fotos junto a sus cinco hijos.

Tilsa Lozano fue consultado sobre el tema y respondió con ironía pidiendo que no molesten más a su expareja. “Qué te puedo decir, no te puedo decir nada. No lo molesten déjenlos en paz porque no les gusta la prensa”, dijo la modelo a las cámaras de Amor, Amor, Amor.