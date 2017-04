Tilsa Lozano destruye a Shirley Arica con fuerte comentario

¡No se guardó nada! Tilsa Lozano aseguró que Shirley Arica necesita un psicólogo, incluso le aconsejó que deje las bebidas alcohólicas luego de la pelea que tuvo con su pareja Rodney ‘Pío’ Dean.

“En realidad, no puedo decir nada positivo, es más, me da pena el tema porque hay una criatura de por medio. Creo que si la pareja ya no funciona, lo más sano es que cada uno vaya por su lado y sean amigos. ¡Ay! con todo esto la mamá (de Pío) debe estar feliz”, señaló Tilsa Lozano.

“Le aconsejaría a ella que deje el alcohol. No le deseo nada malo, pero cada vez que hay este tipo de espectáculos, siempre está el licor de por medio, sería bueno dejar el vaso”, agregó ‘la vengadora’.

Pero eso no es todo, Tilsa Lozano, al igual que Magaly Medina, calificó la relación de Shirley Arica y Rodney como tóxica. “Claro (que es nociva) no sé si se juntan para facturar, no vivo en su casa, creo que es un tema de pareja, solo los dos saben lo que pasa, pero sí coincido con Magaly. Lo de ellos no es un incidente suelto. Uno se puede pelear una vez, ya dos, pero en un lapso de dos años, tanto él por su lado y ella por el suyo han sido denunciados. Lo mejor es que busquen terapia por su hija. Eso sí, que no vaya este 20 de mayo al concierto ‘Salsa Latina’ en el Lawn Tennis, porque nos deja sin chela”, finalizó.

