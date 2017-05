Tilsa Lozano demandará a Shirley Arica y envía este dardo contra Flavia Laos

Tilsa Lozano confirmó que demandará a Shirley Arica por difamación. Además, la modelo sacó cara por Jefferson Farfán y Sheyla Rojas. Mira el dardo que le envió a Flavia Laos.

“Shirley Arica primero dijo que yo mandaba los mensajes (a Juan Vargas), ahora dice que no sabe quién mandaba los mensajes. En todo caso, ella al hablar de ese tema saca a la luz que a su prima (Blanca Rodríguez) y a su primo (Juan Vargas) no les agrada sobretodo si son familia. Por un lado me revienta cohetes y por otro trata de arruinar su relación, no sé si es su prima o su enemiga”, dijo Tilsa Lozano.

“Cuando termine con la demanda a Aida Martínez, seguiré con ella, por ahora no diré absolutamente nada. Todo paso a paso, estoy con la otra demanda, porque no voy a aceptar sus disculpas”, explicó la exVengadora.

De otro lado, Tilsa Lozano aplaudió que Jeffersón Farfán se olvidará de Yahaira Plasencia. “Conozco a la amiguita con la que se estuvo divirtiendo, pero yo no he salido con él y si lo hiciera no tendría nada de malo”, indicó.

Ante la pregunta si le gustaría que Farfán regrese con Melissa Klug, respondió: “A mi me gusta esa pareja, además Melissa siempre será el bobo de Jeffersón. Yahaira ya perdió la orquesta, así que pierda las esperanzas”.

Por otro lado, Tilsa Lozano ha sido tildada de vieja en muchas oportunidades, por ello salió en defensa de Sheyla Rojas. “Creo que todas las que quieren figurar dicen eso. A mi me parece una zoncera porque todas vamos a llegar a esa edad”, inició.

“Lo más básico y hueco para disminuir a una persona es llamarla vieja. Por parte de la pulpina (Flavia Laos), es una chibola y ya aprenderá con los años. Ahora si pongo a la pulpina y a Sheyla en bikini, Sheyla la revuelca, entonces puedo decir gallina vieja da buen caldo. Flavia lo que está buscando al salir con diferentes chicos es kilometraje, seguro quiere ser la sucesora de Milett”, concluyó.

Tilsa Lozano dio estas declaraciones tras incentivar al público a que se una a la donación de ropa para la campaña ‘Abriguemos a nuestros hermanos de Puno’, que organiza la ‘Fundación Rústica’.