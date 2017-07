Tilsa Lozano critica a 'Pato' Quiñones y dice lo impensado sobre Milett Figueroa

Tilsa Lozano fungió de jurado en El Gran Show y no pudo evitar referirse al Pato Quiñones, quien prefirió estar en un concierto antes que acompañar a Milett Figueroa en la pista de baile.

“Si estás en sentencia, te acaban de cambiar de pareja, encima tu pareja de baile era además tu pareja emocional y no se encuentra en tu peor momento… yo solo hago las preguntas, las respuestas ya los darán otros”, manifestó Tilsa Lozano a las cámaras de América Espectáculos.

No obstante, de Milett Figueroa solo tuvo buenas cosas que decir. Además de felicitar su performance en la pista de baile, Tilsa dejó en claro que no tiene ningún problema con ella.

“Yo con ella no tengo ningún problema, que ella tenga un problema con mis opiniones es otra cosa. Si me preguntas algo sobre Pepito, te responderé sobre él. A veces solo es un problema de ego y los egos son tan grandes que creen que las cosas son personales, y no es así”, sostuvo.