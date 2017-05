Tilsa Lozano: así reacciona cuando le preguntan por nuevo look de Juan Manuel Vargas

Tilsa Lozano en un enlace en vivo con el programa En Boca de Todos fue consultada sobre el nuevo look de Juan Manuel Vargas, quien dejó su cabellera negra para ahora lucir un color plata.

La polémica Tilsa Lozano prefirió no hablar sobre el tema, pero sí dijo que es un nuevo estilo que se está poniendo de moda y que de todos los que vienen uniéndose a esa tendencia, le agrada cómo le queda a Messi .

“No yo prefiero no opinar sobre él. Al que sí me gusta mucho cómo le queda es a Messi, es un look como que más ‘achibolado’. Yo no he dicho nada de él (Juan Manuel Vargas) no hablo, ni bien ni mal. Cada uno tiene su gusto”, sostuvo la modelo.

Juan Manuel Vargas no es el único en Chollywood que ha lucido este color de cabello. El Zorro Zupe fue uno de los primeros personajes de la farándula en presumir su ceniza cabellera.