28 de abril del 2017 - 11:23

Sully Saenz: ¿Por qué manejó el auto de Renzo Costa?

173 Reproducciones

Hace unos días Sully Saenz sorprendió a todos luego que se luciera junto a Renzo Costa. Fue el propio empresario quien dio a conocer que tuvieron un acercamiento, en sus redes sociales compartió un video donde se ve a la modelo manejando su auto, esto generó que Brunella Horna opine sobre el tema.

La popular ‘gatita’ no dudó en responderle a Brunella Horna y aclaró que la relación que tiene con su exesposo es solo amical. Y aseguró que el día que estuvo con el ‘rey de los cueros’ su esposo también estaba ahí.

“Pero es un pecado manejar un Ferrari porque así no más uno no maneja un Ferrari. No es algo tan común, entonces yo nunca había tenido la oportunidad de manejarlo. Y le dije para manejar unas cuantas cuadritas. Y cabe mencionar que Evan (su pareja) estaba ahí y también manejó el carro”, sostuvo la popular ‘gatita’.