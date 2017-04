27 de abril del 2017 - 18:58

Sully Saenz pasea en auto de Renzo Costa y esto opinó Brunella Horna

¡No se quedó callada! Hace unos días Renzo Costa publicó en la historia de su cuenta oficial de Instagram un video donde vemos a Sully Saenz manejando uno de sus lujosos autos.

Tras la publicación Brunella Horna, expareja del empresario no dudó en opinar sobre el tema. “Me dio risa, me pareció un poco tonto de los dos, creo que quieren hacer algo apropósito y no le sale. Si lo subes a las redes es porque quieres enviar una indirecta a alguien”, dijo la rubia.