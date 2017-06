Sully Sáenz opinó sobre los “ampays” de Brunella Horna

Sully Sáenz fue consultada por la prensa sobre la reciente polémica en la que se ha visto envuelta Brunella Horna, luego que quedara al descubierto que con los chicos que intentó salir estaban comprometidos.

Sully le sugirió a la popular “wawita” que lleve las cosas con calma para que no se le cruce cualquier “sapo” en el camino. “Es una chica linda y debe tomar las cosas con más calma para buscar al príncipe azul indicado y no tanto sapo, indigna tanto. No importa tanto la edad, entonces ella tiene que ir con calma”, sostuvo.

Asimismo, evitó entrar en detalle pues aseguró que no quiere que Brunella sienta que la está atacando. “Mira si fuera para una persona “x” lo diría porque obviamente trabajando en este medio uno puede tener su propia opinión, pero si yo digo algo sobre Brunella se va a malinterpretar o ella lo va a tomar a mal, pero prefiero no dar ninguna opinión, luego ella me ataca pensando que yo la ataco”

“Yo creo que para el amor no hay edad, lo importante es que sea una persona correcta. Y eso es lo que se tiene que buscar siempre en una relación”, añadió la popular “gatita”.