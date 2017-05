Sully Saénz llamó a Espectáculos y le dice todo esto a Brunella Horna

Sully Sáenz se comunicó vía telefónica con el programa Espectáculos para hacerle una aclaración a Brunella Horna, con quien intentó comunicarse en privado, pero no tuvo éxito.

Como se sabe Sully y Brunella en las últimas semanas protagonizaron más de un “dime y direte” a raíz de la entrevista que le realizó la ‘Gatita’ a Renzo Costa.

“Lamentablemente me da pena tener que llamar públicamente por televisión para poder conversar con Brunella porque me hubiera gustado que me conteste el teléfono, los mensajes. Me veo obligada a tener que hacer esta llamada, pero bueno acá me tienen. Y quiero aclarar la duda porque están hablando cosas que no son”, dijo la exchica reality.

“Yo en ningún momento Brunella, directamente con palabras te he atacado, ni he dicho algo feo de ti, ha sido una entrevista y lo que yo he repetido ha sido lo que Renzo declaró”, agregó la modelo.

Por su parte, Brunella le aseguró que le molestó que fuera Sully quien se haya referido al fin de su romance con Renzo, pues le tenía un gran cariño. “A mí me molestó que salgas a opinar tanto. Personalmente te tenía un cariño. Me dolió que la primera en opinar fuiste tú. Cuando perfectamente sabes cómo es Renzo, yo no sé qué versión te haya dado él”, dijo Brunella.