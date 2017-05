Sully Sáenz defiende a su hermano y le dice todo esto a Brunella Horna

Sully Sáenz dejó de lado los preparativos para su boda religiosa con Evan Piccolotto y se dio un tiempo para responder a Brunella Horna, quien hace unos días aseguró que la ‘gatita’ defiende a Renzo Costa con la finalidad de asegurar un ascenso para su hermano.

“No me gustó para nada que haya metido a mi hermano, me parece algo bajo que meta a mi familia. Mi hermano está super mortificado, mi mamá también. ¿Cómo va a decir eso? (su hermano) Ha trabajado hace muchos años y es uno de los mejores. Acá no hay ascenso, él no le gustan las cámaras, no tiene sentido que lo mencionen”, dijo Sully Sáenz a las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, Sully Sáenz dejó en claro que no tuvo ningún tipo de problema con Brunella Horna cuando la rubia era pareja de Renzo Costa. “Siempre me llevé bien con ella. Lo está tomando personal. Tampoco es que lo esté defendiendo a Renzo, con gusto, la puedo entrevistar a ella. Estoy transmitiendo sus declaraciones”, finalizó la ‘gatita’.