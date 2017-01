Stephanie Valenzuela le envía fuerte mensaje a sus detractores

La modelo Stephanie Valenzuela utilizó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje a quienes la critican constantemente en las redes sociales.

“De ti sale lo que eres por dentro. Deja de criticar al resto y enfócate en ser una mejor persona. Me he fijado en muchas redes de diferentes personas que hay criticando… que si canta que si no canta, que si baila que si no, que si se viste lindo o feo, que si es bonito o esta gordo o lo que sea, como si ellos fueran perfectos o reconocidos en el tema que critican”, escribió la modelo en Instagram.

“Las personas crean sus redes para estar en contacto con las personas que las quieren, no entiendo porque mirar a alguien que no te gusta. En fin, aquí solo hay buena vibra para toda la gente”, añadió Stephanie en la red social.

La última vez que Stephanie Valenzuela estuvo en boca de todos fue hace una semana, cuando se supo que la arequipeña estuvo en la fiesta de Paolo Gerrero.

“No voy a hablar nada de nadie. Hace tiempo que no hablo de terceras personas. Estoy tranquila. En boca cerrada no entran moscas. Mejor estoy calladita”, señaló Stephanie a la prensa.