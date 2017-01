Stephanie Valenzuela deja sin aliento a sus fans con estas fotos en bikini

Sin duda alguna, Stephanie Valenzuela causa furor cada vez que publica una fotografia en su cuenta de Instagram. Esta vez la modelo quiso lucir su escultural figura.

En la imagen se le puede observar luciendo una ropa de baño de los 80. Con este traje, Stephanie Valenzuela dejó en shock a todos sus fanáticos.

“Home sweet home”, escribió como leyenda de la fotografía en redes sociales. Los fans de la Stephanie Valenzuela no dudaron en elogiar la figura tan esbelta de la guapa modelo.

Pero que lindura”, “Que linda”, “Hermosa siempre”, “Oh por Dios. Que sensación, es como que a uno le alegra automáticamente el día. Bellísima”, “Nooooo abusiva”, son algunos de los comentarios que se leyeron en la conocida red social.

Hace unos días, Stephanie Valenzuela utilizó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje a quienes la critican constantemente en las redes sociales.

“De ti sale lo que eres por dentro. Deja de criticar al resto y enfócate en ser una mejor persona. Me he fijado en muchas redes de diferentes personas que hay criticando… que si canta que si no canta, que si baila que si no, que si se viste lindo o feo, que si es bonito o esta gordo o lo que sea, como si ellos fueran perfectos o reconocidos en el tema que critican”, escribió la modelo en Instagram.