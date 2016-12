Stephanie Cayo protagoniza sexy baile en Instagram

¡Celebró la llegada de Navidad! Stephanie Cayo protagonizó un sexy y divertido video el cual compartió en su cuenta oficial de Instagram. En este la vemos moverse al ritmo de All I Want For Christmas Is You.

“¿Quieres bajar lo que te comiste?”, esa fue la frase que acompañó el video en el que se le ve realizando una coreografía junto a una joven, quien le sigue muy bien el ritmo.

“Que buen baile”, “Estupendo baile… Me encanta”, “Buen baile, yo ya me encuentro entrenando para estar en óptimas condiciones”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores a la bella actriz.

Además de su forma de bailar, Stephanie Cayo mostró a sus seguidores el excelente estado físico en el que está, ya que dejó ver su figura con un pantalón ajustado y una blusa roja corta.

Un vídeo publicado por Stephanie Cayo (@unlunar) el 25 de Dic de 2016

