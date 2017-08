Spheffany Loza publica fotos en lencería y enciende Instagram

Spheffany Loza, la hermana menor de Melissa Loza, pese a que se encuentra alejada de la televisión se mantiene muy activa en las redes sociales, donde no deja de hacer suspirar a sus fieles seguidores con sus candentes fotos.

Spheffany Loza sabe cómo engreír a sus cientos de miles de admiradores, por ello, publicó una serie de fotos donde la vemos posando en lencería dejando al descubierto su trabajada y sexy figura.

Hace unos meses, Spheffany Loza se desnudó por primera vez en osada sesión de fotos y, en entrevista para la revista Ángeles, reveló lo “duro” que fue su paso por TV.

“Nunca pensé que iba ser tan duro o tan fuerte (…) El no saber sobrellevar este mundo mediático por las cosas que se me presentaban ante situaciones en las que no sabía qué hacer o cómo actuar bajo tanta presión”, contó la modelo de 24 años.