Spheffany Loza hace atrevido topless y todos sus fans enloquecen

Spheffany Loza, hermana de Melissa Loza, dejó con la boca abierta a todos sus seguidores luego de protagonizar una candente sesión fotográfica para la revista “Ángeles”.

Pero eso no es todo, Spheffany Loza también brindó una entrevista a la revista en mención y habló sobre su topless. “Un poco difícil porque nunca pensé hacerlo pero traté de que sea lo más cuidado posible ya que no me gustaría perder esa imagen que tienen de mí y por mí también porque no estoy acostumbrada a eso. Pero quise arriesgarme a algo nuevo y quede muy contenta con el resultado”, señaló la modelo.

“No te puedo negar que en algún momento critique a las chicas que salían desnudas pero creo que es por qué con chicas voluptuosas se ve más morboso que una chica delgada tipo las de alta costura que se ve más sutil y yo quería que mis fotos sean así por eso me cuidaron mucho en la sesión”, finalizó Spheffany Loza.