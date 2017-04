Spheffany Loza: 15 fotos hot de la modelo que enloquecen a fans en Instagram

Aunque se encuentra alejada de la televisión, Spheffany Loza mantiene una gran legión de seguidores, esto gracias a las infartantes fotos que comparte en las redes sociales.

La hermana menor de Melissa Loza** sabe cómo engreír a sus cientos de miles de admiradores y publica candentes fotos que dejan al descubierto su trabajada y sexy figura.

Hace unos días, Spheffany Loza se desnudó por primera vez en osada sesión de fotos y, en entrevista para la revista Ángeles, reveló lo “duro” que fue su paso por TV.

“Nunca pensé que iba ser tan duro o tan fuerte (…) El no saber sobrellevar este mundo mediático por las cosas que se me presentaban ante situaciones en las que no sabía qué hacer o cómo actuar bajo tanta presión”, contó la modelo de 24 años.

Si bien no habló de su vida sentimental, Spheffany parece haber dejado en claro su situación al compartir una imagen en Instagram.

“Mi monito @panchitor_ ♥️”, fue el escueto mensaje que dejó hace unos semanas la modelo, en una foto en la que se luce al lado del popular combatiente. ¿Confirmarán su relación?

