Solo una madre: elenco vivió emotivo final de grabaciones

Entre lágrimas, estadillos de alegría e interminables abrazos de despedida, el elenco de Solo una Madre terminó de rodar la exitosa telenovela luego de transcurridos cinco meses de intensas jornadas de grabación.

Sin embargo, la destacada productora y directora Michelle Alexander anunció que el gran final de este melodrama todavía no habría sido registrado y adelantó, además, que en los próximos días se grabarán dos versiones alternativas a fin de generar mayor expectativa en el público seguidor de la telenovela.

Al respecto, la protagonista de la mencionada producción, Andrea Luna, admitió que ni ella misma conoce cuál será el desenlace de esta historia, por lo que dejó entrever que este podría desencadenar en una verdadera tragedia. Asimismo, la talentosa actriz aprovechó el momento para invitar al público a no perderse los últimos capítulos de Solo una Madre.

“Estamos sumamente ansiosos por saber qué sucederá con Lucero y Ever. Michelle (Alexander) aun no nos detalla cuál será el gran final de la telenovela, pero pronto grabaremos la escena final que, como ella misma lo adelantó, tendrá dos finales alternativos. Solo cuento las horas para tener el guion en mis manos y conocer en qué acabará esta producción que tantas alegrías nos ha entregado. No pueden perderse los últimos capítulos que estarán de infarto”, subrayó.

