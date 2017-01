Solo una Madre: actores graban sus primeras escenas en Nueva York

Los protagonistas de Solo una Madre, Andrea Luna y André Silva, llegaron hasta Nueva York junto a la productora Michelle Alexander y su grupo técnico para grabar las primeras escenas de la nueva producción, que será estrenada pronto por América TV y contará la desgarradora historia de un intercambio de bebés que desencadenará un sinfín de conflictos que pondrán a prueba la fortaleza de una madre capaz de todo por salir adelante con su hijo.

Al respecto, la directora de la telenovela, Michelle Alexander, explicó que el motivo de este viaje responde exclusivamente a una necesidad dramática de la historia a fin de mejorar la calidad de la ficción y no a un capricho de la productora por mostrar otros paisajes.

“Creo que los escenarios son muy importantes para la calidad de una ficción, para el entorno visual y para darle una belleza particular. Pero si no responde a una necesidad dramática es absurdo. Yo no creo en ir simplemente a lugares bonitos para grabar y embellecer una novela. Los lugares que uno escoge están bajo un contexto dramático importante dentro de la historia”, añadió.

De otro lado, la carismática Andrea Luna (Lucero) se mostró entusiasmada por estar nuevamente en Nueva York: “Hace poco estuve en esta ciudad cursando unos estudios de actuación en una reconocida escuela sin imaginar que volvería nuevamente, pero esta vez como actriz para protagonizar ‘Solo una Madre’ gracias a la confianza que Michelle Alexander depositó en mí”.

Por su parte, André Silva (Ever) no pudo ocultar su felicidad por ser parte de esta inolvidable experiencia y tener la oportunidad de grabar en una de las ciudades más mágicas del mundo. “Cuando me dieron la noticia me emocioné mucho. Siempre he deseado grabar en otro país y Nueva York es una ciudad muy atrayente en donde se han filmado películas muy importantes en la historia del cine”, puntualizó el actor.