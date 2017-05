Sofía Franco cometió un terrible blooper durante Simulacro Nacional de Sismo

¡No pararás de reír! Sofía Franco cometió un tremendo blooper durante el Simulacro Nacional de Sismo. Resulta que la presentadora de “Cuéntamelo Todo” se olvidó que a las 10:00 horas se iba a realizar el simulacro, motivo por el que pasó la vergüenza de su vida.

¿Qué sucedió con la rubia? Resulta que Sofía Franco estaba conversando con Erick Sabater sobre Michelle Soifer. El chico reality comentaba la crisis emocional que atravesó ‘michi’, cuando de pronto sonaron las alarmas que anunciaban el simulacro.

Sofía Franco pensó que la alarma era el efecto de un elefante en alusión al peso de Michelle Soifer. “Por favor no pongan la del elefante. La gente se ofende, los michilovers me escriben. Ay no. ¡Ya son las 10! Hay Simulacro Nacional… Discúlpame Erick, tenemos que salir. Tenemos simulacro, sismo magnitud 8. Por favor, dedíquenle 10 minutos de lo que están haciendo. Lo siento, primero es lo primero. Por favor, hay que dar el ejemplo”, señaló la presentadora de “Cuéntamelo Todo”.

Erick Sabater se mostró confundido, al parecer desconocía que el 31 de mayo se iba a realizar el Simulacro Nacional de Sismo, motivo por el que abandonó el set de “Cuéntamelo Todo” con desconcierto.