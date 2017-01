Shirley Arica se defiende tras grave denuncia en su contra

Shirley Arica dio la cara tras la denuncia en su contra por agredir físicamente a un vigilante, quien no le permitió el ingreso a la zona privada de una conocido balneario en el sur de Lima.

La popular ‘chica realidad’ se pronunció a través de sus redes sociales para defenderse de las graves acusaciones. “Comenten, hablen y digan lo que quieran, siempre para una acción habrá una reacción, nadie actúa de loca, señores”, escribió en Facebook.

Pero eso no es todo, Shirley Arica arremetió contra los cibernautas que la criticaron. “Para todas esas personas que se ocultan detrás de un celular o una computadora y me escriben solo para ofender. Les cuento que en primer lugar me da igual porque solo yo sé cómo fueron las cosas y no voy a permitir que nadie se meta con mi hija y como madre sacaré las garras y defenderé a mi hija contra todo, sea quien sea, así de simple”, finalizó.