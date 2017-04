Shirley Arica no se guardó nada y le dio un golpe bajo a Magaly Medina

¡La guerra está declarada! Shirley Arica no se guardó nada y respondió a Magaly Medina, quien hace unos días aseguró que la modelo “siempre se agarra a golpes con el marido”. Estas palabras no gustaron para nada a la ‘chica realidad’, motivo por el que se manifestó a través de su cuenta de Facebook.

“Qué tan pendiente para de mi vida privada Sra: Magaly Medina, le informo que usted está en un noticiero, así que solo dedíquese a hacer su noticiero y aprenda a hacer noticia que por lo visto, le falta muchísimo o mejor quédese en su casa descansando, si lo único que sabes hacer es meterse en la vida de uno, después de generar noticias de farándula”, escribió Shirley Arica.

Pero eso no es todo puesto que Shirley Arica tildó de ‘urraquita’ a Magaly Medina. “Si quiere ráting para su programa, trabaje más. Le informo que no me verá con ningún banner atrás facturando como se refiere (…) Así que urraquita deje de colgarse de mí, porque yo no necesito colgarme de usted”, finalizó la modelo.

Magaly Medina no tiene reparo alguno en criticar a Shirley Arica (Video: Latina TV)