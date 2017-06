Sheyla Rojas rompe su silencio y habla sobre supuesta relación con Maluma

¡Por fin habló! Sheyla Rojas rompió su silencio y se refirió a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el reggaetonero Maluma. La popular ‘leona loca’ desmintió toda la información que circulaba en redes sociales y aseguró que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre su vida privada.

“Estaba en México pero no con la persona que dijeron que estaba. No tengo que dar explicaciones pero no estuve con esa persona como han creado. Pueden ver el registro migratorio de él y el mío y no hemos coincidido”, señaló Sheyla Rojas claramente enojada.

Asimismo, Sheyla Rojas contó que es amiga de Maluma desde que lo conoció en Combate. “Maluma y yo hemos trabajado juntos. No tengo que exponer si soy amiga de tal o tal persona. No tengo que confirmar o negar algo, es mi vida privada”, agregó.

Al ser consultada por su situación sentimental, Sheyla Rojas manifestó que está disfrutando su soltería. “Estoy tranquila, disfrutando mi soltería y todavía no me quiero enamorar. La próxima persona con la que esté tiene demostrarme que realmente vale la pena para mi y mi familia”, dijo la conductora de “Estás en Todas”.

Por último, envió un indirecta a los programas de espectáculos de Latina. “¿De quién estamos hablando?. De un programa que se basa en mentiras porque para mi esos programas de espectáculos lo único que hacen es inventar y crear historias en base a mentiras”, finalizó.