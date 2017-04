Sheyla Rojas: "Patricio Parodi es un tema cerrado. Estoy y quiero estar soltera"

A través de su tribuna en Estás en todas, Sheyla Rojas confirmó que no se encuentra más con Patricio Parodi y que el guerrero ahora solo forma parte de su pasado.

“Eso es algo que ya está demás decirlo. Él y yo estamos solteros. Es un tema que quiero aclarar y confirmar que Patricio y yo no tenemos una relación. Si bien hemos terminado de la mejor manera, prefiero no dar detalles ni tener que declarar sobre esto. Es un tema cerrado, pasado, que ya no quiero seguir dando vueltas”, dijo Sheyla Rojas en el programa que conduce junto a Choca Mandros.

Asimismo, aclaró que los videos compartidos en sus redes, en los que aparece cantando temas de desamor, no son indirectas para el capitán de los Leones.

“Yo nunca voy a hablar mal de Patricio y creo que él tampoco. Jamás diría algo en doble sentido. La gente quiere generar que él y yo estemos peleados, pero no va a pasar. Estoy soltera, quiero estar soltera, así que por favor no me relacionen con nadie”, añadió.

Sheyla Rojas advirtió que no dará detalles de su rompimiento con Patricio Parodi, aunque sí aclaró que ahora prefiere estar soltera. (Video: América TV)

