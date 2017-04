19 de abril del 2017 - 17:17

Sheyla Rojas lloró tras recibir inesperada llamada telefónica

60 Reproducciones

Sheyla Rojas estuvo en el set de Estás en todas y cumplió con su sueño de “tener” un programa propio con la secuencia “Aló, Sheyla”. La rubia nunca imaginó recibir la inesperada llamada de su madre, desde Estados Unidos, y rompió en llanto.

“Mami te extraño y extraño a Antoñito. Me has hecho llorar desde que reconocí tu voz”, dijo Sheyla Rojas con la voz quebrantada.

“Yo soy una mujer que sale adelante sola, no tengo a nadie que me mantenga. No es fácil. Para ninguna mamá puede ser fácil estar lejos de su hijo, sabiendo que no está al cien por ciento”, agregó la conductora tras comunicarse con su madre, quien se encuentra con su hijo en Filadelfia, Estados Unidos.

Mira también…

Este es el impresionante antes y después de Michelle Soifer