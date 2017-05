Sheyla Rojas le responde a Flavia Laos y le hace contundente aclaración sobre Patricio Parodi

¡Sin peros en la lengua! Sheyla Rojas en su programa ‘Estas en Todas’ no pudo evitar referirse a la supuesta indirecta que le habría enviado Flavia Laos a través de las redes sociales.

Como se recuerda, la actriz se grabó un video en vivo en Instagram, en este se le escucha decir “gallina vieja” y muchos asumieron que se refería a la ‘exguerrera’. Pero Sheyla no se quedó callada y le respondió con un contundente mensaje.

“Yo sinceramente un pelo de tonta no tengo porque son extensiones, pero definidamente yo no tengo ningún problema, yo jamás me he metido contigo Flavia, ni contigo ni con nadie, no me gusta tener problemas ni estar en estos enfrentamientos por una persona que no está en mi vida y que no significa nada el hoy por hoy”, sostuvo la conductora de Estás en Todas.

