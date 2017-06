Sheyla Rojas le envía mensaje a Flavia Laos y revela por qué terminó con Patricio Parodi

El último miércoles, Sheyla Rojas habló del romance que vivió con Patricio Parodi y dejó entrever por qué terminaron su relación sentimental.

“No, ya tomamos la decisión de terminar. Cada uno hace su vida, la verdad ya es un tema del pasado y no hay posibilidad. Se puede perdonar una vez y hasta dos, pero ya muchas no. Uno va aprendiendo. (Patricio) es un tema cerrado en vida. Estar de nuevo aclarando que no voy a regresar con él, está demás”, manifestó.

Asimismo, Sheyla Rojas también tuvo palabras para Flavia Laos, quien le habría dedicado el calificativo de “gallina vieja” durante una transmisión en vivo.

“Estoy bañada en aceite, me resbala todo lo que puedan decir, opinar. Que se unan y digan más comentarios si quieren, a mí no me importa. Una persona tiene que estar segura de lo que es”, sostuvo para las cámaras de Espectáculos y Amor, amor, amor.

“Si yo la veo en la calle no tendría ningún problema en saludarla. Ella no me ha quitado mi enamorado, ni nada, no es más ni menos que yo. No me voy a pelear con ella ni con nadie con un hombre”, añadió.

No obstante, Sheyla Rojas asegura que no entiende “por qué esa cólera, esas ganas de referirse hacia mí si yo no le he hecho nada”.