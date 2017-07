Sheyla Rojas habla de salidas con empresario y se refiere así de Patricio Parodi

Sheyla Rojas se refirió a su nuevo galán Pedro Moral, con quien se mostró muy cariñosa durante la última edición de Juntos en Concierto. La rubia aseguró que el empresario es un “caballero” y que por ahora se están conociendo.

“No tengo nada que ocultar, no estoy haciendo nada malo. Soy una mujer soltera que tiene derecho a divertirse con sus amigos y la gente que realmente vale la pena”, dijo Sheyla Rojas a las cámaras de América Espectáculos.

“Él es muy caballero y conmigo se comporta a la altura. Me demuestra que es un hombre bueno y me da las atenciones que a cualquier mujer le gusta. Estoy contenta, por el momento no estamos conociendo”, añadió la rubia.

Pero Sheyla también fue consultada por Patricio Parodi, quien protagonizó un nuevo ampay con Flavia Laos.

“Él hace mucho tiempo ya no forma parte de mi vida ni mi círculo de amigos. Lo que haga con su vida no me puede interesar ni interesar. Cada uno hace con su vida lo que mejor le plazca”, aclaró la conductora de Estás en todas.