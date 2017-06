Sheyla Rojas explota y asegura que no retomará relación con Patricio Parodi

Sheyla Rojas explotó durante la transmisión de su programa “Estás en Todas” luego que sus compañeros Nicola Porcella y Choca le preguntaran si retomaría su relación con Patricio Parodi.

“Es un tema cerrado. De Patricio no vuelvo a hablar, no me interesa. Está más que claro que él y yo no vamos a regresar, no lo vuelvan a decir. Es un tema que hasta me aburre”, dijo Sheyla Rojas con un fuerte tono de voz.

Asimismo, Sheyla Rojas comentó que no piensa hablar sobre el posible amorío que habría entre su ex Patricio Parodi y la actriz Flavia Laos. “Yo no tengo vela en ese entierro. Hablé porque en un momento me atacaron y de una u otra forma tenía que dar la cara porque no tengo que callarme cuando me atacan, entonces esa vez hablé fuerte y claro. Nada ni nadie me va a callar, que me sigan involucrando con él es aburrido porque estoy en una etapa de mi vida y él está en otra y las cosas, por más que quieran generar dimes y diretes, no se van a dar”, finalizó.