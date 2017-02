Sheyla Rojas: esto dijo sobre posible boda con Patricio Parodi

La conductora Sheyla Rojas se refirió a las recientes declaraciones de Patricio Parodi, quien no confirmó si se casaría con ella.

“Soy mujer y sí me gustaría, creo en el matrimonio y me gustaría casarme, pero me han pedido la mano tantas veces que la verdad, creo que llegará en el momento que tenga que llegar”, indicó Sheyla Rojas.

¿Y si Patricio Parodi le pide matrimonio? La exintegrante de Esto es Guerra aseguró que se trataría de una decisión difícil y “no sé qué podría pasar. Estoy feliz con mi relación, me gusta la etapa en lo que estoy”, sostuvo.

Como se sabe, a Patricio Parodi se le preguntó si se casaría con Sheyla Rojas, pero con su respuesta, el popular Pato dejó entrever que aún no quiere dar el gran paso con su actual enamorada.

“Yo no me voy adelantar al futuro porque estoy viviendo el momento. Ahora estoy feliz, pero eso no quiere decir que no (me pienso casar con Sheyla) y tampoco que sí (me quiero casar). Simplemente uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante”, señaló Patricio Parodi.

