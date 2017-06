Sheyla Rojas: esto dijo sobre foto con misterioso galán

Luego que se difundió una foto de Sheyla Rojas con un cantante colombiano, la presentadora se pronunció en su programa “Estás en todas” y fue tajante al decir que se encuentra soltera.

“Voy a dejar que la prensa de espectáculo patine porque de mí no pueden decir absolutamente nada así quieran. Yo soy una chica que a base de esfuerzo y de trabajo he salido adelante en la televisión. No necesito meterme con una u otra persona para trabajar”, aclaró Sheyla Rojas.

“He demostrado que trabajo, soy mujer y una madre que no estoy para meterme en dimes y diretes. Respétenme, estoy soltera y el día que quiera estar con alguien lo voy a decir porque no tengo que ocultarlo”, añadió.

Sheyla Rojas descarta tener una relación con empresario. (Video: América TV)