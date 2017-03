Sheyla Rojas aclaró rumores y esto dijo sobre su relación con Patricio Parodi

Sheyla Rojas decidió terminar con los dimes y diretes que se han ido tejiendo sobre su relación con Patricio Parodi. La exintegrante de Esto es Guerra, contó qué es lo que sucede con sus sentimientos.

Ante esto, al consultarle si Patricio pasó a un segundo plano en su vida, declaró que sí. “Uno tiene que estar con la persona que te acompaña en tus proyectos, que comparta tus sueños y te acompañe en esa aventura. Eso es importante. Tomé la decisión de salirme y todo el mundo decía que de repente se ‘enfriaba’ la relación. Pero una tiene que confiar y ver cómo suceden las cosas”, explicó para el diario Trome.

Como se sabe, Sheyla Rojas decidió dar un paso al costado y dejar el reality de América, ya que está enfocada en su vida como empresaria. Tras esto, señaló que sus prioridades han cambiado.

“En esta etapa de mi vida, en lo que más pienso y me preocupa es mi hijo y mi trabajo. La persona que está conmigo tendrá que respetarme. No vivo con el miedo ni pensando que si salgo del reality ya no estaré con él (Patricio Parodi). Si se da, se da. Si no, ni modo. Ahora lo que más me preocupa es mi hijo y cumplir mis metas”, sentenció.

Sobre las muestras de cariño que antes se manifestaban a través de sus redes sociales, Sheyla declaró que prefiere mantener su vida lejos de comentarios negativos.

“La relación que tengo con Patricio fue muy juzgada en su momento, pero nos dimos cuenta de que es mejor llevar las cosas así, no tener que exponer todo lo que pasamos durante el día”, acotó.

Antes de terminar la entrevista, le consultaron si Patricio Parodi era el hombre de su vida y ella indicó que no. “El hombre de mi vida es mi hijo. Eso sí lo tengo muy claro. El único hombre que me mueve el piso, por quien sí metería las manos al fuego”, puntualizó.