Sheila Alvarado realiza expoventa de arte junto al arqueólogo Bruno Alva

Nuevas ilustraciones, grabados, cuentos y poemas ilustrados, tazas, imanes, mini espejos y muchos productos más serán los protagonistas de la nueva expoventa de la multifacética artista Sheila Alvarado, quien abrirá las puertas de su taller al público en general para una nueva edición de su ya habituales expoventa, esta vez en compañía del arqueólogo Bruno Alva, quien por primera vez expondrá las ilustraciones que son producto de su trabajo de más de diez años de investigación sobre la indumentaria prehispánica y la ilustración de la cultura precolombina.

Bruno Alva es arqueólogo, hijo de padres arqueólogos (Walter Alva y Susana Meneses), habiendo dedicado gran parte de su carrera a la reconstrucción gráfica de las culturas peruanas a través de la interpretación de los materiales dejados por cada sociedad, trabajando con esculturas y pinturas que muestran la vestimenta y costumbres de las diversas culturas del Antiguo Perú. Gracias a esta venta, Bruno dará a conocer al público en general parte de este inmenso legado a través de grabados giggle y productos a disposición en la expoventa.

De otro lado, el día sábado 19 de agosto Sheila Alvarado impartirá el taller gratuito “Dibujo para no dibujantes” a las 11.00 a.m. y ese mismo día Bruno Alva impartirá la clase maestra “El Perú prehispánico para no historiadores” a las 3.00 p.m. Para poder asistir a ambos talleres solo hace falta realizar una previa inscripción al correo sheila.alvarado.pe@gmail.com.

Como parte de las novedades que podremos encontrar en la Expoventa de Sheila Alvarado y Bruno Alva, la reconocida artista plástica sorprenderá a grandes y chicos con la nueva colección de poemas ilustrados sobre la ciudad de Lima y una nueva línea artística sobre la identidad peruana.

LAS FECHAS

Viernes 18 de agosto de 6.00 p.m. a 9.00 p.m. y el sábado 19 de agosto de 11.00 a.m. a 9.00 p.m. y la cita es en Calle La Habana 595, dep. 2B, San Isidro. También pueden separar sus compras vía Facebook.