Segundo Rosero promete robarse el corazón de sus fans en inolvidable concierto

Segundo Rosero, considerado como “La voz y sentimiento de América” se encuentra en nuestro país para realizar este 14 de febrero una presentación en el Teatro de la UNI.

El artista contó que en algún momento pensó retirarse del canto, para dedicarse a la política, pero ese deseo ya lo tiene fuera de la cabeza.

“Con mis canciones, desde hace 39 años, yo solamente les robo el corazón a las mujeres. Cantarle al amor me ha traído solamente satisfacciones. El bolero es una expresión que se le ha adaptado de acuerdo a las regiones, por eso su éxito. Existe el bolero puro que se hace en Cuba, el bolero romántico que se hace en México y el bolero cantinero que yo canto, pero que es una herencia musical de Julio Jaramillo”, agregó.

En forma categórica señaló que “vivo de mi voz, de mis composiciones y mis presentaciones. Por eso me encoleriza cuando no me pagan mis regalías”.

El intérprete de “Cómo voy a olvidarte” celebrará este año con una extensa gira sus 40 años de carrera musical y a sus 55 años de edad tiene la esperanza de que tiene un hijo varón, sabrá resguardar muy bien su legado musical.

Sobre el futuro del bolero en el Perú, Segundo Ro comenta el bolero está más vivo que nunca, porque lo mantiene vigente las voces de Pedrito Otiniano, Iván Cruz, Johnny Farfán y Lucho Barrios pese a que ya no está entre nosotros.

