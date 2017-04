Sandra Arana confesó que tuvo romance con Aldo Miyashiro

Sandra Arana se presentó en el programa ‘Cuéntamelo Todo’, donde se sometió a las preguntas más íntimas de su vida en el ‘El Candelero’ y reveló que tuvo un romance con Aldo Miyashiro.

La ‘Chica Terremoto’ confesó que su relación con el conductor del programa ‘La Banda del Chino’ duró cerca de 11 meses.

“Sí yo estuve con él aproximadamente unos 10 o 11 meses, mucho antes de que él inicie su relación con Erika (Villalobos), estudiábamos teatro juntos y me enamoré”, dijo entre risas Arana.

Sandra Arana contó que se conoció con Aldo Miyashiro cuando estudiaron teatro juntos, y que su talento e inteligencia la conquistaron.

“Los dos éramos alumnos y yo me moría por él, me encantaba me parecía súper inteligente, escribía unas súper obras de teatro increíble, era súper buen actor, la verdad que yo lo admiraba un montón y las cosas se dieron y estuvimos unos mesecitos”, sostuvo la actriz.

