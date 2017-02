Ruby Raá: exparticipante de La Voz Perú se abre paso como cantante y escritora

Tras ganar el IV Festival Claro y participar en La Voz Perú, Ruby Raá no se duerme en sus laureles y ahora no solo se encuentra enfocada en su carrera como cantante, sino también en su nueva faceta de escritora.

“Mi libro ‘Amores Precipitados’ está dedicado a los más jóvenes. Tiene una historia muy bonita, aunque algo dura. Recalco que no debemos quemar etapas y contiene muchos mensajes positivos”, dijo Ruby Raá en entrevista con Peru.com.

“Sí quisiera dedicarme a la escritura. Es algo que siempre quise hacer y que ya se volvió real. Además, ya estoy trabajando en el segundo libro, que saldría en julio de este año. También generará reflexión”, adelantó.

A nivel musical, Ruby Raá contó que continúa adelante con “Cadena de amor”, campaña dirigida a todos los peruanos y que busca ser una voz contra el maltrato. “Esto surgió luego de ver en la TV la noticia de un padre que golpeaba a su hijo. Eso me indigno, me puse a escribir y le pedí a mi director que realizara la música. La canción habla de los niños maltratados, la mujer maltratadas, del crimen”, manifestó.

Sobre su participación en La Voz Perú, Ruby Raá afirmó que su primera experiencia en televisión fue gratificante. “La Voz Perú fue una gran experiencia. Al comienzo no estuve muy convencida, al ser mi primera vez en la TV, pero se manejó de una forma correcta y aprendí mucho. Lo que más valoro es el cariño de la gente”, indicó.

Aunque asegura que actualmente los artistas tienes más oportunidades de mostrarse, Ruby reveló que aún hay cosas por trabajar para sobresalir en el mundo de la música.

“Hasta aquí no la veo tan fácil, pese a que ahora hay más oportunidades. No podría vivir solo de presentaciones, por ello he abierto horizontes, tocando con personas afines a la música y trabajando a nivel corporativo”, señaló Ruby, quien además anunció que en abril próximo lanzará un disco de covers de los grandes clásicos del ayer.

