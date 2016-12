Rossana Fernández Maldonado hace grave denuncia tras incendio en Jockey Plaza

Durante la transmisión del programa “Hola a Todos”, Rossana Fernández Maldonado hizo una grave denuncia sobre el incendio en el Jockey Plaza y es que ella se encontraba en el centro comercial en el preciso instante del siniestro. Resulta que la actriz reveló que los automovilistas fueron obligados a pagar el estacionamiento en el mientras que todos evacuaban el local.

“Después del almuerzo, estaba por la zona de los cines, sola y de pronto una señora contesta el teléfono y avisa ‘me dicen que hay un incendio y tenemos que salir’; yo me dije ‘qué raro, no hay ninguna alarma, nada’. Me acerqué a la puerta a hablar con la persona de seguridad y me comentó que sí parecía haber un incendio, pero él no estaba seguro de nada”, dijo Rossana Fernández Maldonado.

“Entonce salí disparada, nerviosa. Avancé un poco y vi una parte del segundo piso y veo el humo saliendo. El incendio era evidente. La alarma no sonaba y solo se escuchaba una voz a lo lejos que pedía que evacuemos”, agregó la conductora.

Pero eso no es todo, Rossana Fernández Maldonado contó que los automóviles seguían ingresando al Jockey Plaza a pesar del incendio. “Yo me dirigí hacia mi auto en el estacionamiento del segundo piso y lo que me sorprendió fue que los autos seguían entrando y le comenté eso al señor de seguridad; a lo que él me respondió de lo más calmado ‘esa es una zona pequeña, ya está cercada’”, dijo.

Asimismo, la presentadora de “Hola a Todos” reveló que a pesar del incendio, se seguía cobrando el estacionamiento. “Cuando llegué al estacionamiento había una tremenda cola para salir y nadie se movía, la señorita seguía cobrando. Entonces me puse a gritar. Se demoraron un poco en dar la orden.Por fin abrieron dos carriles para que los autos bajen”, acotó.

Recordemos que el día de ayer se incendió parte del Jockey Plaza y algunos cibernautas aseguraban que la empresa encargada del estacionamiento seguía cobrando a pesar del siniestro. Esta información, fue corroborada por Rossana Fernández Maldonado, quien también fue testigo de este lamentable episodio.