¿Rosángela Espinoza ya no quiere disculpas de Carlos Zambrano? Conoce qué dijo

Tras el contundente mensaje que le dedicó Carlos Zambrano en su cuenta de Facebook, Rosángela Espinoza habló fuerte para exigir disculpas de parte del futbolista. Sin embargo, la ‘chica selfie’ parece haber dado marcha atrás y ahora asegura que no volverá a hablar más del tema.

“Ya no voy a hablar más, estoy más tranquila. Esta semana no quiero saber nada de ese tema. No hablaré más”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.

“Lo que no te mata te fortalece. Estoy tranquila felizmente, estoy haciendo las cosas que me gustan. Tengo trabajo, estoy estudiando…”, añadió la guerrera.