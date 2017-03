Rosángela Espinoza y su ácido comentario sobre conflicto entre Yahaira y Tilsa

¡Candela! Rosángela Espinoza, fiel a su estilo, dio a entender que Yaharia Plasencia se intimidó cuando Tilsa Lozano se burló de ella en el segmento ‘Divas’ de Esto es Guerra. Recordemos que la ‘vengadora’ le recordó a la ‘reina del totó’ que era la “rosadita”, apodo que le puso Jerson Reyes, futbolista con el que le habría sido infiel a Jefferson Farfán.

“Creo que estaba apagada por la presencia de Tilsa Lozano, no dijo nada, sabe a quién enfrentarse”, señaló Rosángela Espinoza, quien hace unos meses tuvo una fuerte discusión con Yahaira Plasencia.

Por otro lado, Evelyn Vela, la mejor amiga de Melissa Klug, tildó de “fingida” a Yahaira Plasencia debido a que “solo derrama lágrimas de cocodrilo”. “No le creo, esas lágrimas son de cocodrilo, llora en seco y lo que le dijo Tilsa es verdad. Ella actúa de esa manera porque quiere limpiar su imagen, pero no tiene ángel, no nació con brillo, así le tiren escarcha, cae pesada. La gente no la quiere”, sentenció.