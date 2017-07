Rosángela pide a Jefferson Farfán en Esto es Guerra y no creerás qué le dijo Yahaira Plasencia

Siguen los enfrentamientos. No hay duda que la llegada de Carloncho a Esto es Guerra generó mucha molestia a Rosángela Espinoza. Así lo demostró al hacer un pedido bastante llamativo a la producción del reality.

La integrante de Las Cobras no tuvo mejor idea que pedir que traigan a Jefferson Farfan. Sin embargo, la respuesta que le dio Yahaira Plsencia la dejó callada.

“Por qué no traen a Jefferson Farfán, también. Él es el ex de Yahaira Plasencia”, expresó Espinoza. Ante esto, la integrante de Los Loenes respondió: “Yo voy a decir algo claro, cuando alguien no siente nada por esa persona, así venga y se pare al frente, no pasa nada”.

Ante esto, María Pía Copello le consultó sobre qué pasaría si esto ocurre y la salsera sorprendió con tal respuesta: “No tengo una mala relación con él (Jefferson Farfán), así que no tengo ningún problema. A mis 23 años, soy más madura que tú, Rosángela”.

Como se recuerda, Rosángela Espinoza se mostró muy incómoda por la llegada de Carloncho a Esto es Guerra. Tanto así que la joven tuvo un pequeño intercambio de palabras con el locutor de radio.