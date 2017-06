Rosángela Espinoza: madre de Carlos Zambrano le dice de todo a la modelo

¡La guerra entre madres continúa! En esta ocasión, la progenitora de Carlos Zambrano defendió a su hijo de las acusaciones de Rosángela Espinoza, quien continúa asegurando que el futbolista quiso conocer a la ‘chica selfie’.

“Este circo, ¿quién lo ha creado? La señorita (Rosángela Espinoza) en mención lo ha creado porque ella calla y sabía cómo se maneja este medio. La señora dijo que mi hijo era un mediocre. Yo no veo canales de televisión por salud mental. Mi hijo no es un mediocre, yo no lo creo y por eso no le contesto”, señaló la madre de Carlos Zambrano.

Pero eso no es todo. Resulta que Mara Zambrano también comentó la publicación que realizó su hijo, en la que señala que mujeres como Rosángela Espinoza no merecen respeto. “Qué se puede esperar de algunas señoritas que solo saben mostrar el trasero e inventar saliditas para marketearse, en verdad me dan mucha pena estas chicas, no las tendría ni de hijastra. Mi hijo es hombre y siempre caerá bien parado”, escribió la señora.

Recordemos que esta polémica inició cuando Rosángela Espinoza manifestó que estaba conociendo a un futbolista que jugaba en el extranjero. Posteriormente, dio a entender que el deportista en mención era Carlos Zambrano y finalmente terminó asegurándolo.