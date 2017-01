Sábado 14 de enero del 2017 - 12:05

Rosángela Espinoza llora tras conciliación de su bailarín y Carloncho

Rosángela Espinoza no pudo más y derramó algunas lágrimas tras conocer que su bailarín Lucas Piro y Carloncho llegaron a una conciliación. La ‘chica selfie’ no soportó que se dejara entrever que ella tuvo algo que ver con la denuncia por agresión que entabló el argentino contra el locutor radial.

“A mí la gente me insulta en redes sociales. Yo ese día lo pasé muy mal y eso lo sabe mi familia. Ya eso lo quiero dejar ahí y okey, que me deje mal, normal pero acá hay un Dios porque yo no le pegué a nadie, yo no estuve atrás de una persona para que denuncie a otra. Eso es lo que a mí me molesta, quizá por ser tan buena o qué sé yo pero ya, lo dejo ahí”, señaló Rosángela Espinoza.